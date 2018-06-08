ЧС-2018 в Росії: опубліковано кліп на офіційну пісню мундіалю

У п'ятницю, 8 червня, презентували офіційний відеокліп на пісню Чемпіонату світу з футболу-2018 роки.

Кліп знято на пісню "Live It Up" ( "Жити по повній"), яка стане своєрідним гімном ЧС-2018 Ролик опублікований на YouTube-каналі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У записі головного треку для мундіалю взяли участь відомий актор і хіп-хоп-виконавець Вілл Сміт, американський співак Ніки Джем і албанська співачка Ера Істрефі.

Пісня була спродюсирована американським діджеєм і композитором Томасом Уеслі Пентцом, відомим як Diplo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційна пісня Чемпіонату світу з футболу була представлена 25 травня.