"Четвертий ступінь опіків": з'явилися подробиці про важкий стан Алібасова

Відомий російський продюсер Барі Алібасов, який напередодні отруївся засобом для прочищення труб, перебуває в реанімації у важкому стані.

Так, музикант наразі лежить у відділенні токсикореанімаціі в НДІ швидкої допомоги імені М. Скліфосовського (Москва), пише РИА Новости.

Інформацію про стан Алібасова підтвердили у довідковій службі медустанови.

Барі Алібасов у лікарні Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

"Стан важкий, температура 36,9", — уточнило джерело.

Піар-директор продюсера Вадим Горожанкін зі свого боку додав, що у Алібасова четверта ступінь опіку шлунка, але він при тямі, дихає самостійно.

"Усі сподіваються на те, що він одужає, бо за такого діагнозі можна будувати різні прогнози. Якщо все буде добре, то одужання може тривати місяці", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований у Москві. Лікарі почали боротися за життя ще у машині швидкої допомоги. З'ясувалося, що продюсер переплутав токсичний засіб для промивання труб із водою і отримав сильний опік стравоходу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!