''Бракує інтелекту'': Шевчук закликав росіян-емігрантів повернутися до країни

Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук закликав співвітчизників, які іммігрували до США, повернутися на батьківщину.

Як пише MK, в ході гастролей по містах Америки музикант заявив, що росіянам варто допомагати розвиватися країну, в якій сьогодні не вистачає "просвітленого інтелекту".

Фото: news.tut.by

"Будувати нову, світлу, справжню, гарну Росію. <...> Нам не вистачає просвітленого інтелекту, творчої потенції. Ви ж уже всі навчилися тут - пора нам допомагати, рухати країну в потрібному напрямку", - зазначив він.

"Чого ми чекаємо? Ми бачили ваші просвітлені обличчя і чекаємо, щоб ви всі спакували валізи і приїхали разом з нами до Росії", - заявив Шевчук.

Як писав раніше OBOZREVATEL, новий кліп ДДТ до пісні "Альтернатива", в сюжеті якого зображені будні пересічного жителя РФ, викликав дискусії серед глядачів в YouTube. Деякі користувачі мережі висловилися про плачевну ситуацію в країні, назвавши творчість в ній гурту Юрія Шевчука "островом любові та надії".

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