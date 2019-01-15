''Божественні красуні'': Оля Полякова з дочкою похвалилися фігурами в купальниках

Українська поп-діва Оля Полякова та її старша дочка Марія, яка нещодавно здивувала зовнішністю після схуднення, похвалилися підписникам у мережі стрункими фігурами в купальниках.

Спільні фотографії артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram, поцікавившись у фоловерів, наскільки вони з дочкою схожі.

"Кажуть ми схожі? Невже? Схожі?" - прокоментувала вона серію знімків.

Всього за кілька годин пост Полякової зібрав понад 140 тис. лайків, а також пару тисяч коментарів, в яких користувачі мережі розхвалили зовнішність мами і доньки.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Божественні красуні", "Ще як схожі, чудові", "Шикарні", - відзначили під знімками.

Судячи з усього, Полякова почувається значно краще. Раніше артистка повідомила фанам, що не виходить у прямі ефіри і не публікує свіжих фото через хворобу, яка "звалила" її незабаром після прильоту в Таїланд.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Як повідомлялося раніше, українська поп-діва, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва також захворіла і потрапила до лікарні під час відпустки, яку проводить у Дубаї (ОАЕ) разом із чоловіком Володимиром Дантесом.

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