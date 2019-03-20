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Більше, ніж у Кіркорова: стало відомо про захмарні доходи Лободи в Росії

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Опальна українська співачка Світлана Лобода, котра живе і працює в Росії, значно підвищила вартість свого виступу в Росії, перевищивши гонорари навіть найпопулярніших російських зірок, зокрема й "короля сцени" Філіпа Кіркорова.

Так, зовсім нещодавно виступ Лободи на корпоративах та інших приватних заходах коштував 75 тисяч євро (понад 2,3 млн гривень), тепер же вартість міні-концерту Світлани піднялася до 100 тисяч євро (майже 3,1 млн гривень). Про це пише видання Рeopletalk.

Зауважимо, що так українська співачка стала однією з найбільш високооплачуваних зірок РФ. Більше 100 тисяч євро за виступ просить тільки гурт "Ленінград". Приватний концерт від Філіпа Кіркорова коштує до 70 тисяч євро.

Лобода і Кіркоров

Лобода і Кіркоров

Комсомольська правда

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Інші ж російські зірки озвучують скромніші гонорари. Наприклад, Микола Басков може виступити за 50 тисяч євро, приблизно в стільки ж обійдеться корпоратив із Сергієм Лазарєвим, Іваном Ургантом і ще однією українкою, Вірою Брежнєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ оприлюднили суму доходів знаменитого російського співака Філіпа Кіркорова за 2018-й рік.

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Особи
Світлана Лобода (LOBODA)Філіп Кіркоров
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Пусть рубит бабло пока есть возможность, вон Фриске и Началова увлеклись... Упокой их души!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Можно выступить 1 раз за 100тыс, можно выступить 10 раз за 50. Тупые бандеры о доходах не имеют понятий)))
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