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Била ногами і зраджувала з Ілоном Маском: спливли скандальні факти про розлучення Джонні Деппа

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Знаменитий голлівудський актор Джонні Депп звинуватив свою екс-дружину Ембер Херд у зраді з американським мільярдером і підприємцем Ілоном Маском. Також він оприлюднив нові скандальні подробиці про домашнє насильство, в якому пара звинувачує одне одного від часу розлучення у 2017 році.

Артист стверджує, що екс-дружина ображала його, а також часто била його руками і ногами. Окрім цього, Херд неодноразово потрапляла під приціли камер під час рандеву з Маском, що є однією з причин розлучення і скандалу навколо нього, пише Daily Mail.

Також оприлюднені фото- і відеодокази "пригод" Херд з Ілоном Маском, на яких актриса фігурує в піджаку американського підприємця, парочка тримається за руки і обіймається (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця)..

Ілон Маск і Ембер Херд

Ілон Маск і Ембер Херд

Daily Mail

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"Завдати болю тому, кого любиш?": Джонні Депп прокоментував звинувачення екс-дружини в побитті

Днями Джонні Депп надав суду 87 записів з камер відеоспостереження, на яких відображено агресивну поведінку його колишньої дружини. Артист стверджує, що екс-дружина постійно принижувала його.

Ілон Маск і Ембер Херд

Ілон Маск і Ембер Херд

Daily Mail

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Зазначимо, шлюб 55-річного Деппа і 32-річної Херд тривав трохи більше року: вони одружилися 3 лютого 2015-го, а у травні 2016-го Херд подала на розлучення, пояснивши своє рішення непереборними суперечностями в їхніх відносинах. Пізніше вона звинуватила чоловіка в домашньому насильстві.

Зі свого боку Херд стверджувала, що п'яний Депп одного разу "розніс будинок" і жбурнув їй в обличчя смартфон після того, як нібито дізнався, що Ембер йому давно зраджує із 47-річним мільярдером Ілоном Маском. За словами самого актора, жодного насильства з його боку щодо дружини не було.

Ілон Маск і Ембер Херд

Ілон Маск і Ембер Херд

Daily Mail

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Джонні Депп звинуватив колишню дружину Ембер Херд у домашньому насильстві і зажадав, аби вона виплатила 50 мільйонів доларів. Актор повідомив, що дівчина одного разу кинула в нього пляшкою горілки і відрізала йому частину пальця на руці

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Тема
Новини світу
Особи
Ілон МаскДжонні ДеппЕмбер Хьорд
Теги
новинишоу-бизнес
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