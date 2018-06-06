Без обмежень - "Хочеш"

Українська рок-група "без обмежень" існує з 1999 року, але масовий слухач дізнався про хлопців після шоу Х-фактор.

Пісня "Хочеш" про любов, а кліп на композицію розповідає складну історію відносин, в якій переплітаються мрії і реальність.

Як зазначають критики, музиканти залишаються вірними собі, не припиняють експериментувати і не визнають ніяких лімітів в форматі або стилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в репертуарі групи є пісні українською, а також англійською та російською мовами. Більше музики можна послухати на Radio.Обозреватель.