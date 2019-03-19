Багатомільйонний борг Началової: кому винна співачка і кому тепер розплачуватися

Дочка російської співачки Юлії Началової, що померла 16 березня після тривалої боротьби за життя, може успадкувати борг матері у 20 млн рублів.

Як розповів у програмі "Прямий ефір" правозахисник Максим Суров, цю суму за життя артистка заборгувала колишньому чоловіку, хокеїсту Олександру Фролову. Свого часу спортсмен нібито викупив у артистки частину квартири.

Фото: fontanka.ru

Як зазначив Суров, йдеться про судовий процес з приводу прав на половину 167-метрової квартири артистки у "Кутузовській Рив'єрі". Фролов під час шлюбу з Началовою проживав у "Кутузовській Рив'єрі", причому, за власною заявою, виплатив співачці 20 млн рублів як компенсацію за половину квартири. Стосунки Началової і Фролова тривали з 2011-го до 2016 року, а після розриву спортсмен висунув претензії з приводу виплачених за половину квартири грошей, але Началова заявила, що не отримувала їх. В результаті Фролов подав заяву до суду.

За словами Сурова, після смерті співачки житлоплоща дістанеться її дочці, щойно вона досягне повноліття. Однак разом з апартаментами вона успадкує борг матері, якщо Фролов доведе свою правоту.

Дочка Юлії Началової народилася у 2006 році у шлюбі з колишнім футболістом московського ЦСКА і збірної Росії Євгеном Алдоніним. Після звістки про смерть матері дівчинка проживатиме з батьком. Як пише джерело, ймовірно, що і фінансові зобов'язання ляжуть на плечі колишнього капітана збірної Росії з футболу.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру у крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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