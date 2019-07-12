"Нехай винні будуть покарані!" Зірка ТБ із РФ стала жертвою шахраїв

51-річна російська телеведуча Катерина Стріженова попередила шанувальників про махінації в мережі.

За словами телеведучої, шахраї представляються її агентами і пропонують працевлаштування. "Ми вже почали розбиратися в цій історії. Як тільки знайдемо негідника, — обов'язково представимо до вашої уваги!" — заявила Стріженова на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Стріженова sensum-club.pro

Підписники в коментарях висловили подяку ведучій, яка подбала про безпеку їхніх фінансів. "Катюшо, вчора дивилася вашу передачу, спасибі, будемо пильні, дійсно шахраїв розвелося дуже багато", — подякували вони телеведучій.

Багатьох фанатів вразив і короткий ролик, яким Стриженова супроводила пост. У ньому телеведуча постала в незвичному для себе образі: яскравий макіяж викликав асоціації з давньоєгипетської темою. "Не можу зрозуміти, на кого тут схожі! На Степаненко або Клеопатру", - пишуть фанати.

Instagram @ strizhenovae

Instagram @ strizhenovae

Instagram @ strizhenovae

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