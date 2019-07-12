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"Нехай винні будуть покарані!" Зірка ТБ із РФ стала жертвою шахраїв

2.3т Читати матеріал російською

51-річна російська телеведуча Катерина Стріженова попередила шанувальників про махінації в мережі.

За словами телеведучої, шахраї представляються її агентами і пропонують працевлаштування. "Ми вже почали розбиратися в цій історії. Як тільки знайдемо негідника, — обов'язково представимо до вашої уваги!" — заявила Стріженова на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Стріженова

Катерина Стріженова

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Підписники в коментарях висловили подяку ведучій, яка подбала про безпеку їхніх фінансів. "Катюшо, вчора дивилася вашу передачу, спасибі, будемо пильні, дійсно шахраїв розвелося дуже багато", — подякували вони телеведучій.

УВАГА!!!!!!!!!!!!! Хочу ПОПЕРЕДИТИ всіх - в інтернет мережі з'явилися ШАХРАЇ, які представляються МОЇМ АГЕНТОМ, домовляються про майбутню роботу і пропонують перевести ГРОШІ, надаючи свою КАРТУ і РАХУНОК! Ми вже почали розбирати в цій історії і дуже сподіваюся, що скоро з'ясувалося для чого все це затіяно і в чиїх ІНТЕРЕСАХ! Як тільки ми знайдемо негідник -обов'язковість представити Вашій увазі !!!

Публікація від Стриженова Катерина (@strizhenovae)

Багатьох фанатів вразив і короткий ролик, яким Стриженова супроводила пост. У ньому телеведуча постала в незвичному для себе образі: яскравий макіяж викликав асоціації з давньоєгипетської темою. "Не можу зрозуміти, на кого тут схожі! На Степаненко або Клеопатру", - пишуть фанати.

"Нехай винні будуть покарані!" Зірка ТБ із РФ стала жертвою шахраїв

Instagram @ strizhenovae

"Нехай винні будуть покарані!" Зірка ТБ із РФ стала жертвою шахраїв

Instagram @ strizhenovae

"Нехай винні будуть покарані!" Зірка ТБ із РФ стала жертвою шахраїв

Instagram @ strizhenovae

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, де і за скільки проводять медовий місяць Тодоренко і Топалов.

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