Atlas Weekend 2019: стало відомо, хто замінить хедлайнера A$AP Rocky

Організатори масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 знайшли заміну хедлайнеру A$AP Rocky, якого заарештували через напад на людину.

На офіційній сторінці заходу в Facebook розповіли, що довгоочікуваного репера замінить виконавець зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.

A$AP Rocky BBC

"Хедлайнер змінився, але настрій вечора залишається настільки ж яскравим. Брат за брата: потужний A$AP Ferg на Main Stage 13 липня", – повідомили організатори.

Виконавець представляє хіп-хоп гурт ASAP Mob. У 2013 році вийшов його дебютний альбом, миттєво ставши популярним. Другий альбом потрапив на 9 позицію в Billboard 200.

Нагадаємо, A$AP Rocky затримали в Стокгольмі в ніч на 3 липня. Музикантові інкримінували напад на людину і нанесення тілесних ушкоджень. У свою чергу, музикант і його представники стверджують, що стали в місті жертвами невідомих хлопців, які поводилися агресивно. Словесна перепалка закінчилася бійкою, в якій реперу і його бодігардам довелося себе захистити.

Організатори Atlas Weekend поки жодної заяви про скасування виступу не робили. Водночас організатори іспанського фестивалю Solar, де репер повинен був виступити 19 числа, вже повідомили, що будуть шукати йому заміну.

Раніше OBOZREVATEL публікував повний список хедлайнерів і подробиці про фестиваль Atlas Weekend-2019.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!