УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Артистка, яка втікла до Росії, з'явиться в українському ТБ-шоу

Читати новину російською

Українська поп-виконавиця Анна Седокова, яка проживає і працює в Росії, анонсувала свою появу на українському ТБ-шоу "Хто зверху", яке проходить на "Новому каналі".

Про це екс-учасниця "ВІА Гра", яку нещодавно розлучили з дочкою, розповіла на особистій сторінці в Instagram.

"Все. Тепер офіційно - три тревел блогера в кадрі! Зустрічайте скоро в "Хто зверху" на "Новому каналі", - прокоментувала співачка свій знімок з українською телеведучою Лесею Нікітюк.

Новини
"Хлопчик буде після": Лобода відповіла на питання про батька дитини

Пост виконавиці зібрав майже 60 тис. лайків. Фани Седокової прийшли в захват, в той час як деякі поцікавилися, чи не було у знаменитості проблем з перетином українського кордону через постійну роботу, зйомки, нагороди і концерти в Росії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, співачку Анну Седокову можуть позбавити батьківських прав.

Особа
Анна Седокова
Об'єкти
соцмережіInstagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
4
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги

Hit-парад