Артистка, яка втікла до Росії, з'явиться в українському ТБ-шоу

Українська поп-виконавиця Анна Седокова, яка проживає і працює в Росії, анонсувала свою появу на українському ТБ-шоу "Хто зверху", яке проходить на "Новому каналі".

Про це екс-учасниця "ВІА Гра", яку нещодавно розлучили з дочкою, розповіла на особистій сторінці в Instagram.

"Все. Тепер офіційно - три тревел блогера в кадрі! Зустрічайте скоро в "Хто зверху" на "Новому каналі", - прокоментувала співачка свій знімок з українською телеведучою Лесею Нікітюк.

Пост виконавиці зібрав майже 60 тис. лайків. Фани Седокової прийшли в захват, в той час як деякі поцікавилися, чи не було у знаменитості проблем з перетином українського кордону через постійну роботу, зйомки, нагороди і концерти в Росії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, співачку Анну Седокову можуть позбавити батьківських прав.