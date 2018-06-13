Анджеліна Джолі може втратити дітей, якщо не налагодить відносини з Бредом Піттом

Актриса Анджеліна Джолі ризикує втратити право основної опіки над своїми шістьма дітьми, повідомляє People .

Згідно з судовими документами, що потрапили в ЗМІ, це може статися, якщо Джолі не зробить кроки для поліпшення відносин з Бредом Пітом. "Надзвичайно важливо, щоб у дітей пари були міцні відносини як з матір'ю, так і з батьком", - йдеться в документах.

Анджеліна намагається ізолювати колишнього чоловіка від дітей. Тепер суддя, який займається процесом розлучення пари, вирішив втрутитися в процес.

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Там же озвучено і пряме керівництво до того, як ці відносини налагодити: розклад літніх візитів до матері і батька під час зйомок нового фільму Джолі "Малефісент 2" в Лондоні, вимога надати Пітту доступ до телефонів дітей та можливість дзвонити їм в будь-який час; заборона на читання повідомлень і підслуховування дзвінків з боку вже самої Анджеліни.

Єдиний з шести дітей пари, хто буде сам вирішувати, як саме йому спілкуватися з батьком, - це 16-річний Меддокс.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт не можуть дійти згоди в питаннях про опіку над дітьми , а поки вони не вирішать цю проблему, розлучення оформлений не буде.