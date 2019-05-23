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Alyosha вперше показала свого молодшого сина

1.2тЧитати матеріал російською

Співачка Alyosha ніколи не робила таємниці зі свого особистого життя. Артистка M1 Agency - щаслива дружина фронтмена групи "Антитіла" Тараса Тополі і турботлива мама двох синів: Романа і Марка. Старший з дітей, Рома, досить часто з'являється в її Instagram.

Сьогодні Alyosha порадувала шанувальників фото в повному сімейному колі, додавши підпис "Сім'я - наше все". Таким чином, вона вперше показала трирічного Марка широкому загалу.

Фоловери не забарилися з позитивними коментарями: "Крутезна сім'я!", "Дуже гарні!", "Яка гарна сім'я, всього найкращого вам!" - і відзначили, наскільки малюки схожі на зоряних батьків.

Сподіваємося на те, що відтепер фотографії з самим молодшому Тополею стануть доброю традицією в соціальних мережах співачки.

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Особа
Alyosha
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