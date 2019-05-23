Alyosha вперше показала свого молодшого сина

Співачка Alyosha ніколи не робила таємниці зі свого особистого життя. Артистка M1 Agency - щаслива дружина фронтмена групи "Антитіла" Тараса Тополі і турботлива мама двох синів: Романа і Марка. Старший з дітей, Рома, досить часто з'являється в її Instagram.
Сьогодні Alyosha порадувала шанувальників фото в повному сімейному колі, додавши підпис "Сім'я - наше все". Таким чином, вона вперше показала трирічного Марка широкому загалу.
Сім'я - наше все. ⠀⠀ 25 травня у Києві состоится ювілейний фестиваль Family day. У цею день на вас чекає: дитяча зона, ярмарків, безліч розваг та наш концерт 😉 ⠀⠀ Чекатиму на вас о 19:00 на ВДНГ. ⠀⠀ Проведіть цею день з найріднішімі у святковій атмосфері. ⠀⠀ #alyoshasinger # familyday2019
Фоловери не забарилися з позитивними коментарями: "Крутезна сім'я!", "Дуже гарні!", "Яка гарна сім'я, всього найкращого вам!" - і відзначили, наскільки малюки схожі на зоряних батьків.
Сподіваємося на те, що відтепер фотографії з самим молодшому Тополею стануть доброю традицією в соціальних мережах співачки.
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