47-річна Кудрявцева народила дитину: з'явилися перші подробиці

У понеділок, 13 серпня, 47-річна російська телеведуча, актриса і світська левиця Лера Кудрявцева народила дочку. У мережі активно обговорюють подію і висловлюють зірці привітання.

Батьком другої дитини Кудрявцевої (у артистки є дорослий 28-річний син) є 30-річний хокеїст Ігор Макаров. Радісною новиною Лера поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши зворушливе фото ніжки новонародженої дочки.

Кудрявцева лаконічно підписала фото: "Донечка" і порахувала за краще не розповідати подробиць про пологи, однак російські ЗМІ почали активно поширювати інформацію про появу на світ дитини. Також вона поки відмовилася називати ім'я новонародженої дочки.

Публікація від KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 20 Май 2018 о 12:08 PDT

За деякими даними дівчинка з'явилася на світ в США. Видання Дни.Ру пише, що Кудрявцева народжувала в одній з елітних клінік Лос-Анджелеса. Знайомі артистки нібито проговорилися, що Лера вибрала престижний медцентр "Седарс-Синай".

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Серед клієнтів центру було багато знаменитостей. Саме там з'явилися на світ діти Світлани Лободи, Вікторії Бекхем, Кейт Хадсон, Мадонни, Кім Кардаш'ян та інших зірок. Пологи в "Седарс-Синай" обходяться приблизно в чотири тисячі доларів за добу, середній термін перебування в перинатальному центрі становить 5 днів. Породіллям надається пакет послуг під назвою "делюкс": окрема трикімнатна палата з двома санвузлами, місце на парковці і особиста помічниця, спеціально найнятий шеф-кухар, послуги перукаря, манікюр та педикюр.

Публікація від KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 13 Авг 2018 о 6:30 PDT

За іншими даними, дочка Лери Кудрявцевої з'явилася на світ в одній з престижних приватних клінік Підмосков'я.

Після виписки з пологового будинку Кудрявцева планує повернутися до роботи в максимально короткі терміни, тому активно займається пошуком няні для немовляти.

Примітно, що у 47-річної артистки є 28-річний син, у якого нещодавно також народився первісток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року українська співачка Світлана Лобода народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.