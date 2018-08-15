"4 роки без Кобзона": український гурт жорстко потролив одіозного артиста

Український гурт "Жадан и Собаки", фронтменом якої є український письменник Сергій Жадан, представив у мережі яскравий кліп до нової пісні "Кобзон".

Як відзначили артисти на офіційних сторінках у соцмережі, пісня не стільки про одіозного російського артиста, скільки про важливість відмовитися від "внутрішнього Кобзона на ментальному п'єдесталі".

"Жадан и Собаки" Фото: vgorode.ua

"Перш ніж пропонувати вашій увазі наш епічний кінотвір, хочемо сказати таке: пісню "Кобзон" ми написали ще рік тому. За станом здоров’я Й. Кобзона ми не слідкуємо. У тексті пісні присутня ненормативна лексика. Навіть ні, не так: у тексті пісні щедро присутня ненормативна лексика. Тому, якщо вона вас нервує – не дивіться це відео. Краще взагалі нічого не дивіться. І на вулицю не виходьте. Всім іншим – приємного перегляду. Скидайте свого внутрішнього "Кобзона" з ментального п’єдесталу і хай широким проспектом вашої душі рухаються нові вітчизняні Курган і Агрегат. Всім добра!" - посміялися у Facebook учасники гурту.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика(якщо ви вважаєте це неприйнятним, пропонуємо подивитися танцювальний кліп діджея Avicii, знятий у Києві).

Яскраве відео, яке також було опубліковано на YouTube-каналі гурту, зібрало понад 13 тис. переглядів на відеохостингу, сотні лайків у соцмережах та десятки іронічних коментарів. Нову саркастичну роботу колективу з приспівом "Чотири роки, су*а, без Кобзона" назвали "шедевром".

"Це просто чудово", "Вогонь, давайте ще", "Відмінна пісня і просто феєричний кліп", - відзначили в коментарях до ролика.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, MONATIK та Надя Дорофєєва представили спільне відео до нової пісні "Глубоко". Пізніше глядачами в YouTube кліп був названий кращим в українському шоу-бізнесі.