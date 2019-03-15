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"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність

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Українська співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

У Instagram співачка опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує з глибоким декольте, стоячи на коліні.

На думку її підписників, українка набрала зайву вагу. Ще деякі не оцінили образ співачки.

"Поправилася", "Повний несмак і жир", "Жахливо", "Такі ніжки короткі", - пишуть критики Лорак.

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"Гола будеш?" Лорак розлютила мережу зовнішнім виглядом
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність
"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак розлютила шанувальників своїми постановочними знімками.

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Особа
Ані Лорак
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Junio Van
Junio Van
Скоро и музыки в/на уже не останется, все сбежали )) с евро-вид. опростоволосились тоже рагули ))
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