"Несмак і жир": Лорак нарвалася на критику через зовнішність

Українська співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, нарвалася на критику через зовнішній вигляд.

У Instagram співачка опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує з глибоким декольте, стоячи на коліні.

На думку її підписників, українка набрала зайву вагу. Ще деякі не оцінили образ співачки.

"Поправилася", "Повний несмак і жир", "Жахливо", "Такі ніжки короткі", - пишуть критики Лорак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак розлютила шанувальників своїми постановочними знімками.

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