"Не в*тники, простий народ": російська зірка прояснила ситуацію в РФ

У Росії немає "в*тників" або так званого електорату.

Про це заявила відома актриса і співачка Аліка Смєхова в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

За її словами, є "деградуючі" і "маргінали".

Новини Смєхова закрутила роман з українським екстрасенсом

"Що значить "в*тники"? Є прості люди, і вони прекрасні. Я багато їжджу по країні, і чим далі, тим вони простіші, добріші і кращі. Є маргінали, ті, що спиваються, деградуючі... Але я все-таки не стала би простих людей ображати за походженням, за місцем проживання", - обурилася вона.

Як повідомляв "Обозреватель", Аліка Смєхова заявила, що вона не побачила в Україні упередженого ставлення до себе з-за того, що вона з Росії.