"Не той хресний?" Волочкова накинулася на Собчак через Путіна

Одіозна російська прима-балерина Анастасія Волочкова їдко висловилася про політичні амбіції журналістки і телеведучої Ксенії Собчак, з якою у них недавно стався конфлікт.

Так, в інтерв'ю "Ехо Москви", кажучи про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна, вона присоромила свою опонентку.

"А якщо не він, то хто? Його хрещена донька, вибачте, хотіла полізти. Хресна дочка президента перетворилася на ворога і стала розповідати, що не той хресний тато править країною. Ви вважаєте, що це – нормально?" – сказала вона.

Ксенія Собчак і Володимир Путін "Комерсант"

Волочкова при цьому стверджує, що таким президентом як Путін, "потрібно дорожити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал розгорівся після того, як Собчак у рамках телешоу порилася на камеру в речах Волочкової. Зйомки велися у будинку балерини з її згоди. Однак, вона не знала, що ведуча потайки залізла у її шафи.

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