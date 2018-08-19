Наймолодша мільярдерка світу кардинально змінила імідж: фото красуні до і після

Модель і підприємець Кайлі Дженнер - молодша сестра Кім Кардашьян - обрізала волосся і перефарбувала їх в блонд, завдяки чому дівчину спочатку навіть не впізнали фанати.

Фотографії з новим кольором волосся дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. про 10:39 PDT

Шанувальники із захопленням відреагували на нову зовнішність Дженнер. "Я одержима цим луком!" - написала одна з підписниць в коментарях.

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. про 10:39 PDT

"Залишайся блондинкою!", "Неймовірно красива", - рекомендували інші.

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner) 17 Сер 2018 р. о 10:38 PDT

Раніше Кайлі виглядала так:

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner) 8 Сер 2018 р. о 12:56 PDT

caught by @sashasamsonova Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner) 22 Лип 2018 р. про 8:31 PDT

Кайлі Дженнер стане наймолодшою ​​мільярдеркою у світі, яка заробила статок самостійно. 11 липня видання Forbes розповіло на своєму сайті, що дівчина, якій в серпні виповнився 21 рік, заснувала власний бренд косметичних засобів в 2016 році і до теперішнього часу заробила $900 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річна сестра знаменитих світських левиць Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер, американська супермодель Кендалл Дженнер знялася оголеною для обкладинки популярного глянцю.