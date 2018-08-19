МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

Наймолодша мільярдерка світу кардинально змінила імідж: фото красуні до і після

4.6тЧитати новину російською

Модель і підприємець Кайлі Дженнер - молодша сестра Кім Кардашьян - обрізала волосся і перефарбувала їх в блонд, завдяки чому дівчину спочатку навіть не впізнали фанати.

Фотографії з новим кольором волосся дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

Шанувальники із захопленням відреагували на нову зовнішність Дженнер. "Я одержима цим луком!" - написала одна з підписниць в коментарях.

Новини
"Хочу соски, як у сестри Кардашьян": все про головні тренди пластичної хірургії

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

"Залишайся блондинкою!", "Неймовірно красива", - рекомендували інші.

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

Раніше Кайлі виглядала так:

caught by @sashasamsonova

Допіс, Поширення Kylie (@kyliejenner)

Кайлі Дженнер стане наймолодшою ​​мільярдеркою у світі, яка заробила статок самостійно. 11 липня видання Forbes розповіло на своєму сайті, що дівчина, якій в серпні виповнився 21 рік, заснувала власний бренд косметичних засобів в 2016 році і до теперішнього часу заробила $900 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річна сестра знаменитих світських левиць Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер, американська супермодель Кендалл Дженнер знялася оголеною для обкладинки популярного глянцю.

Особа
Кайлі Дженнер
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги