"На день народження вождя!" Соколова помітила радянський нюанс в скандалі з хором Верьовки

Журналістка Яніна Соколова засудила скандальний виступ хору Верьовки на сцені з "Кварталом 95".

В інтерв'ю своєму колезі Сергію Іванову, опублікованому на YouTube-каналі "Ісландія", Соколова назвала жест солістів "привітом" з СРСР.

"Квартал 95" - це дотичний продукт до глави держави. І їхня [хору Верьовки] участь в подібному продукті - це якийсь реверанс в стилі радянських часів на день народження вождя. Це Радянський Союз і цього не повинно бути", - заявила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" у відповідь на скандал заявила, що "гумор – це їхня головна зброя", і вони будуть з гордістю займатися своєю справою.

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