"Можуть бути" несподіванки ": чоловік Повалій вперше висловився про концерт в Україні

Чоловік української співачки Таїсії Повалій, яка скасувала ювілейний концерт у Києві, Ігор Лікута вперше прокоментував ситуацію.

Він розповів в коментарі "КП в Україні", що саме вирішив із дружиною щодо виступів в Україні та як обстояла ситуація зі Палацом "Україна".

"Порадившись з професіоналами, ми з Таїсією прийшли до висновку, що через політичну ситуацію в нашій країні цей концерт проводити не варто. Можуть бути різні "несподіванки". Тому вирішили почекати", – зазначив Лікута.

Таїсія Повалій instagram / tpovaliyofficial

За його словами, несподіванки, пов'язані з концертом, не зв'язані із певним майданчиком. Надалі Таїсія гастролюватиме за кордоном.

Ігор Лікута прокоментував скасування коценрта Повалій Ігор Лікута - "Кп в Україні"

"Так, засмутилася. Але ми все одно зробимо цей концерт через рік або через півтора. Сподіваюся, ситуація в країні зміниться", – додав чоловік Повалій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю.

У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерті і не є його організатором, а реклама і реалізація квитків – провокація з метою дискредитації установи.

Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і буде судитися з усіма, хто бреше. Також вона пояснила, що ніколи б не вклалася в рекламу заходу, якби вже не був підписаний договір про його проведення.

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