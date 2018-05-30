Мати Олега Винника поховали в його рідному селі: відеофакт

Мати співака Олега Винника Анну Яківну поховали в його рідному селі Червоний Кут Черкаської області.

Церемонія пройшла 30 травня. На прощання з 80-річною матір'ю Винника зібралися родичі та односельці, а журналістів близько не підпускали. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На похорон приїхав і сам співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати Винника померла 28 травня, в лікарні. Жінка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти. Про трагедію в родині співака розповіли його родичі.

Наступного дня Винник провів концерт на Тернопільському міському стадіоні, який присвятив пам'яті матері. Він не зміг скасувати захід, тому що обіцяв жінці ніколи цього не робити.