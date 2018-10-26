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"Маленька пустунка": українська співачка влаштувала розгардіяш в новому кліпі

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Оля Цибульськапрезентувала новий відеокліп "Дівчинка", в якому грає скромну покоївку заможної родини, але раптом перетворюється на справжню бестію і влаштовує в їх будинку повний бардак.

Кліп вже з'явився на Youtube співачки."Це відео нагадає жінкам, що в кожній з нас живе маленька пустунка, яка хоче свята. Всім дівчаткам без винятку - і домогосподаркам, і бізнесвумен треба себе балувати і хоч іноді давати повну волю своїм бажанням", - розповіла співачка.

"Маленька пустунка": українська співачка влаштувала розгардіяш в новому кліпі
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"Маленька пустунка": українська співачка влаштувала розгардіяш в новому кліпі
"Маленька пустунка": українська співачка влаштувала розгардіяш в новому кліпі

У новому відео Олі Цибульської роль господарів вдома зіграла сім'я телеведучого Григорія Решетника. За сюжетом саме їх будинок перевертає вверх дном Оліна героїня.

"Якби наша няня влаштувала вдома такі веселощі, то ми б спочатку, звичайно, пораділи за людину і почали б запалювати разом з нею, але на наступний день точно би звільнили!", - коментує Григорій Решетник

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Особа
Оля Цибульська
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