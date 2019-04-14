"Майже не їсть": стала відома сувора дієта Пугачової

Російська співачка Алла Пугачова періодично сідає на жорстку дієту і їсть ледь не одні огірки.

Про це розповіла її знайома актриса Юлія Проскурякова, передають "Дни.ру". За її словами, Пугачова може приготувати все, що завгодно, але при цьому нічого не їстиме сама.

"У неї така сила волі! Вона майже нічого не їсть, хіба що огірки. Їй навіть говорили: "Алла Борисівна, треба щось поїсти". Відповідає: "Мені не можна", – розповіла актриса.

Алла Пугачова politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова розповіла про пияцтво Кіркорова, назвавши його дияволом.

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