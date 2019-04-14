МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Майже не їсть": стала відома сувора дієта Пугачової

142Читати матеріал російською

Російська співачка Алла Пугачова періодично сідає на жорстку дієту і їсть ледь не одні огірки.

Про це розповіла її знайома актриса Юлія Проскурякова, передають "Дни.ру". За її словами, Пугачова може приготувати все, що завгодно, але при цьому нічого не їстиме сама.

"У неї така сила волі! Вона майже нічого не їсть, хіба що огірки. Їй навіть говорили: "Алла Борисівна, треба щось поїсти". Відповідає: "Мені не можна", – розповіла актриса.

Новини
"Був хлопчик..." Стало відомо про померлу дитину Пугачової і Кіркорова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова розповіла про пияцтво Кіркорова, назвавши його дияволом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки