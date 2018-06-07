Лист Путіну: топові американські знаменитості заступилися за Сенцова

Американський ПЕН-центр направив в адміністрацію президента Росії Володимира Путіна лист з вимогою негайно і без зволікань звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Сергій Пархоменко, лист підписали 48 американських письменників, журналістів і кінематографістів з так званого "Списку А".

Авторами стали знаменитості першого ряду, які мають вплив на громадську думку. Серед них два Нобелівських лауреати з літератури - Джон Кутзеє і Герта Мюллер. А також всесвітньо відомі письменники як Салман Рушді, Джонатан Франзен, Ієн Макюен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, Деніел Хендлер (він же Лемоні Снікет), Франсін Проуз, Джордж Сондерс, Еліс Сиболд, Арт Шпигельман, Енн Тайлер та інші.

"В даний час Росія готується до проведення чемпіонату світу з футболу. У найближчі тижні увага всього світу буде зосереджена на цю подію в країні. Кампанія на підтримку Сенцова буде привертати увагу до несправедливості утримання в ув'язненні його і десятків інших політичних в'язнів в Росії... ", - йдеться в листі.

Відзначимо, що ПЕН-центр - міжнародна правозахисна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, поетів і журналістів, що працюють в різних літературних жанрах.

Повний список тих, хто підписався під листом:

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер Олег Сенцов вже 27-й день голодує в російській колонії. Незважаючи на підтримуючу терапію, на яку він погодився, у нього вже почали випадати зуби.