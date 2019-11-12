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12 листопада • оновлено в 20:46
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Стан критичний: відомого репера підстрелили в США

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Відомого американського репера Lil Reese (справжнє ім'я якого Таварес Тейлор) було підстрелено в передмісті Чикаго.

Музиканта госпіталізували у важкому стані, передає місцевий телеканал ABC 7 Chicago з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Уточнюється, що в репера стріляли близько 14:30 за місцевим часом 12 листопада. Поліцейські виявили машину з кривавими слідами на водійському сидінні. За словами очевидців, невідомий відвіз потерпілого до лікарні.

Репера Lil Reese підстрелили в США

Репера Lil Reese підстрелили в США

instagram / reesemoney300

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Медики, тим часом, підтвердили, що до них доставили Lil Reese в критичному стані. Поліція веде розслідування.

Репер Lil Reese

Репер Lil Reese

instagram / reesemoney300

Відео: кліпи Lil Reese – дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні іншого репера, Slim 400, розстріляли в США прямо серед вулиці. Артист вижив і був госпіталізований.

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Місце
США
Теги
репер стрілянина шоу-бизнес кримінал
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