Стан критичний: відомого репера підстрелили в США

Відомого американського репера Lil Reese (справжнє ім'я якого Таварес Тейлор) було підстрелено в передмісті Чикаго.

Музиканта госпіталізували у важкому стані, передає місцевий телеканал ABC 7 Chicago з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Уточнюється, що в репера стріляли близько 14:30 за місцевим часом 12 листопада. Поліцейські виявили машину з кривавими слідами на водійському сидінні. За словами очевидців, невідомий відвіз потерпілого до лікарні.

Репера Lil Reese підстрелили в США instagram / reesemoney300

Медики, тим часом, підтвердили, що до них доставили Lil Reese в критичному стані. Поліція веде розслідування.

Репер Lil Reese instagram / reesemoney300

Відео: кліпи Lil Reese – дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні іншого репера, Slim 400, розстріляли в США прямо серед вулиці. Артист вижив і був госпіталізований.

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