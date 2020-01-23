Легендарний "Світанок" зазначив 65-річчя концертом із відомими випускниками: яскраві фото

Київська дитячо-юнацька вокально - хореографічна студія "Світанок" відзначила 65-річний ювілей, концерт з нагоди якого пройшов 19 січня в Великому залі Національної музичної академії України імені Чайковського.

Ансамбль "Світанок" - це єдиний дитячий колектив в Україну, де поєднуються вокальне мистецтво, хореографія та жива оркестрова музика, який дає право ансамблю представляти Україну в одній із секцій ЮНЕСКО – CIOFF.

В ювілейному концерті "Світанку" взяли участь відомі випускники студії, зокрема прима Баденського державного театру (Німеччина) Уляна Алексюк, заслужена артистка України, двічі лауреат премії "Київська пектораль" Катерина Кістень, артисти балету Національного Академічного Народного Хору імені Григорія Верьовки і багато інших . Всього в концерті брали участь випускники ансамблю "Світанок" з 1988-2018 рр.

""Світанок" - це така можливість побувати в неймовірних місцях. Хоча ти ще й маленький, але ти виступаєш на стадіоні під час Олімпійських ігор або виступаєш на одній сцені з відомими і легендарними виконавцями."Світанок"- це можливість подорожувати, так як музика і танець – це "міжнародна мова", яку розуміють по всьому світу. "Світанок" - це такі чарівні перетворення з "проліска в актрису", - такими емоціями і словами описала власний досвід участі в ансамблі Катерина Кістень.

Всього за роки існування ансамблю більше 20 000 випускників домоглися успіху в різних сферах. Але є серед них і ті, хто завдяки "Світанку" вибрав творчу професію і серед них чимало відомих в світі і Україні особистостей. Уляна Алексюк - прима Баденського державного театру (Німеччина); Онук – Наталя Жижченко, виконавиці Анна Сєдакова і Арина Домскі, Ольга Нестеренко - солістка групи "Врода", артисти Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки, Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, балету Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина", Заслуженого академічного ансамблю національної гвардії України, балету "Терен" національної філармонії України, Державного естрадно імфоніческого оркестру України.

Заснований ансамбль в 1954 р при Київському Палаці піонерів і школярів. Як окремий позашкільний навчальний заклад - дитячо-юнацька музична вокально-хуреографічна студія "Світанок" функціонує з 1993 року. Візитною карткою студії є саме дитячий ансамбль пісні і танцю "Світанок". В його репертуарі – театралізовані вистави на матеріалі української народної творчості, зразки фольклору народів світу, твори народної, класичної, духовної музики, естрадні пісні і танці.

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