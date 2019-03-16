Легендарний радянський режисер екстрено госпіталізований

Легендарний радянський режисер Марлен Хуцієв потрапив в реанімацію.

Як передає "П'ятий канал", у 93-річного артиста в суботу, 16 березня, виявили внутрішню кровотечу.

Його доставили з дому до лікарні в стані напівнепритомності. Причину раптового погіршення стану не називають, лікарі борються за життя режисера.

Новини У Москві помер відомий актор і режисер

Марлен Хуцієв РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Москві померла відома російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова. Артистці було 38 років.

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