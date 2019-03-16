МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Легендарний радянський режисер екстрено госпіталізований

2.8тЧитати матеріал російською

Легендарний радянський режисер Марлен Хуцієв потрапив в реанімацію.

Як передає "П'ятий канал", у 93-річного артиста в суботу, 16 березня, виявили внутрішню кровотечу.

Його доставили з дому до лікарні в стані напівнепритомності. Причину раптового погіршення стану не називають, лікарі борються за життя режисера.

Новини
У Москві помер відомий актор і режисер
Марлен Хуцієв

Марлен Хуцієв

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня в Москві померла відома російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова. Артистці було 38 років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки