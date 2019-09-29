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30 вересня • оновлено в 06:04
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Лазарєв вперше зізнався про народження доньки: фото дівчинки

31т Читати матеріал російською

Відомий російський співак Сергій Лазарєв вперше офіційно зізнався про народження доньки.

Сенсаційну заяву артист зробив в ефірі програми "Секрет на мільйон" з телеведучою Лерой Кудрявцевої, де показав фото однорічної дівчинки.

Сергій Лазарєв з сином Микитою та дочкою Ганною

Сергій Лазарєв з сином Микитою та дочкою Ганною

скрін відео

"Перший час, коли дитинка в ліжечку, що тут ховати. Зараз, коли вона вже робить перші кроки, складно її зовсім приховувати. І не хочу. Мені хочеться видихнути, хочеться насолодитися вже цим, поділиться тим, що у мене сталося в сім'ї. Я в перший раз про це кажу. Краще розповісти це самому, ніж знову де-небудь сфотографують щоб видати це за велику сенсацію", – заявив Лазарєв.

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Таке визнання співака стало шоком навіть для найближчих.

Імені матері артист не називає, втім, як і не відомо, хто є матір'ю його першого сина Микити, але співак стверджує, що діти є рідними братом і сестрою.

Сергій Лазарєв з сином Микитою та дочкою Ганною

Сергій Лазарєв з сином Микитою та дочкою Ганною

скрін відео

"Малюків виносили різні сурогатні матері, але біоматеріал був його і однієї і тієї ж жінки", – розповів він.

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Зоряний батько намагається якомога більше часу проводити з сином і дочкою. Сам Микита дуже чекав появи сестри і зовсім не ревнує до неї батька, розповів артист.

Лазарєв з дочкою

Лазарєв з дочкою

скрін відео

Дочка Лазарева Анна

Дочка Лазарева Анна

скрін відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок зі "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.

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Шкарупа Татьяна
Шкарупа Татьяна
Садом и Гамора! Одинокие папаши! Это преступление лишать детей матери!
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