"Коли будуть маленькі Потапчики?" Каменських шокувала мережу новим знімком з Потапом

Українська співачка Настя Каменських викликала ажіотаж в мережі новим спільним фото з Потапом.

У Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому показала наслідки відпочинку з чоловіком в Італії. Шанувальники звернули увагу, що пара дуже засмагла.

"Потап, ви самі на себе не схожі", "Дуже засмагли!" "Які ви білі", - пишуть вони.

Потап і Каменських instagram

Також в мережі поцікавилися, коли в зірковій сім'ї буде поповнення. Чутки про вагітність Каменських ходять в мережі вже досить давно.

"Настя і Альошка, зробіть бейбічку на відпочинку! Ми всі чекаємо!" "Коли будуть маленькі Потапчики?" "Ви дуже класна пара!" "Такі котики", "Настя, щастя вашій родині", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських заінтригувала шанувальників новим фото. Користувачі помітили дивний рубець, через що у них виникло багато питань.

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