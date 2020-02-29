Kishe подарує самої "нереальною" дівчині професійну фотосесію

8 березня Kishe презентує свою нову відеороботу на пісню # нереальна.

Це не вперше, коли артист робить своєрідні "подарунки" своїм прихильницям. Так, це конкурс і частково змагання. Але творча складова такого "Giveaway" крута і цікава вже тому, що продюсером фотозйомки стане сам Kishe.

Нагадаємо, що у артиста, співака Kishe більше 25 відеоробіт і в багатьох з них він був як продюсер, так і со-режисер і в деяких навіть режисером-постановником.

Останні відеороботи, зняті в період 2017-2019 років, Місячні Кратери & Zoo Cinema Productions (2 роки), починаючи з пісні # вліто і до новинки, кліпу "Нереальна", а це 6 робіт!

П'ять робіт для самого Kishe і один для проекту Барабанова, знятих ним самим і його творчим соратником, напарником, талановитим оператором- режисером Олександром Швецем. Також в проекті візьме участь талановита дизайнер Аліса Келіс.

Це буде гарна весняна фотосесія!

Але щоб все це втілити, вам необхідно:

1 Бути підписаним в Instagram на @kishe_official @ obozrevatel.ua @kelis_art @ksfshop_official @goldwellukraine

2 Поставити лайк під постом, поділитися ним в своєму сторіз, зазначивши нас @kishe_official і @ obozrevatel.ua @ksfshop_fficial @goldwellukraine

3 Залишити коментар – "Хочу фотосет від Kishe або з Kishe" і ОБОВ'ЯЗКОВО зазначити свою подругу @ .............

4 Завантажити 3 різні за змістом, стилю і місця або настрою фото у себе в пості. Наприклад: 1 фото у вечірньому вбранні, 2-е фото спорт і 3-е фото бікіні і портрет! ОБОВ'ЯЗКОВО зазначивши в пості @kishe_official @alisa_kelis @ obozrevatel.ua @ksfshop_official

5 І найголовніше - це хештег в твоєму пості повинен бути # kisheНЕРЕАЛЬНАЯ

Так ми зможемо побачити всі ваші фото !!

Посилання на конкурс тут.

8 березня о 20:00 Kishe особисто і його творча команда фотографів, стилістів вибере переможницю, яка і отримає в подарунок Весняну фотосесcію!

А серед тих дівчат, які ділилися головним постом про цей конкурс, ставили лайк і залишали коментар і відзначали своїх подруг, Kishe розіграє в прямому ефірі, за допомогою рандомайзера, додаткові призи:

1. Коробочка ексклюзивних золотих або срібних цукерок від @ksfshop_official, кондитерської Kishe.

2. Набір косметики по догляду за волоссям від @Goldwellukraine

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