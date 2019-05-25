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Кейт Міддлтон порушила протокол із королевою Британії: наскільки це серйозно

7.5тЧитати матеріал російською

Британські ЗМІ заявили, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон порушила протокол через поцілунок у щоку королеви Великобританії Єлизавети II.

Зокрема, як пише The Mirror, члени королівської сім'ї привітали один одного під час заходу Chelsea Flower Show - після того, як принц Вільям і Кейт Міддлтон переодяглися для офіційної частини програми.

Королева зазначила, що чоловік і жінка виглядають елегантно, а потім поцілувала їх. Це і стало приводом для обговорення.

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Королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Twitter Королівської родини

Однак, як зазначає видання, на "менш формальних" заходах родичі часто цілують у щоку Єлизавету II, що не заборонено правилами".

Кейт цілує королеву Британії

Кейт цілує королеву Британії

The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II тонко пожартувала над принцом Вільямом під час прогулянки на квітковій виставці, над якою працювала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

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Особи
Кейт МіддлтонЄлизавета IIпринц Вільям
Місце
Великобританія
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