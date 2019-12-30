"Какашуні там є!" MONATIK порився в брудних підгузниках і посипав голову вугіллям на Comment Out

Український співак MONATIK шукав ключ у ящику з використаними підгузниками і надів на голову мішок із вугіллям у новорічному випуску шоу "Comment Out".

Відео випуску з'явилося на YouTube 30 грудня. Суперником MONATIK стала українська співачка, учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

У 17 випуску шоу Дорофєєва отримала покарання – знайти ключ у ящику з використаними памперсами або опублікувати коментар під постом співачки Світлани Лободи з таким текстом: "Я вважаю, що кремація – єдино правильний ритуал, адже прах можна насипати в лоток кішці і людина буде посмертно обіс*яна".

Скріншот відео

Співачка погодилася опублікувати коментар, після чого покарання довелося виконати MONATIKу.

"Какашуні там є!" – скрикнула співачка, коли ящик відкрили.

Варто відзначити, що MONATIK впевнено пройшов випробування і отримав свій бал.

Скріншот відео

У наступному турі шоу співак отримав покарання – надіти на голову мішок з вугіллям для мангала або ж опублікувати коментар під постом популярного російського співака Філіпа Кіркорова з текстом: "Жодна нормальна людина, у якої є гроші, не виступатиме за захист тварин. Натуральне хутро – це чистий кайф. Просто ніщебродам не зрозуміти, ось і смердять".

Вважаючи такий текст образливим, MONATIK погодився виконати покарання і надів на голову мішок з вугіллям.

Скріншот відео

Скріншот відео

Скріншот відео

Нагадаємо, згідно з правилами шоу, учасник витягує ім'я зірки, якій він повинен написати випадковий ідіотський коментар під останнім постом в Instagram. Герой може погодитися опублікувати свій коментар і отримати бал. Якщо ні –то він виконує покарання. Переможець шоу отримає приз - залізні яйця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж випуску шоу Надя Дорофєєва пила горілку з пупка і їла сало з сосків огрядного чоловіка

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