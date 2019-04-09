"Качає, голова обертом": українська реперка підірвала мережу новим кліпом

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним у дебютному альбомі.

Прем'єра відбулася 8 квітня, а відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі виконавиці (щоб подивитися кліп, проскрольте до кінця сторінки).

"Це просто "Пушка". Вона може гримiти звiдусiль, може надихати та мотивувати, може розривати з середини, може торкатися найпотаємнiших куточкiв душi. В цi 13 ядер я вклала частку себе i маю намiр розкачати ними всiх", – ідеться в описі.

Alyona Alyona скріншот

Режисером виступив DELTA ARTHUR у парі з IGOR BASKET. Вони зняли кліп у Берліні. В дебютний альбом Alyona Alyona увійшли 13 композицій: "Голови", "Пушка", "Якби я була не я", "Мамо", "Рибки 3", "Дихає вулиця", "Відчиняй", "Падло" (feat. Alina Pash), "Викину", "Велика й смiшна", "Брехунець", "Залишаю свій дім" та "Лiтак".

Користувачі соцмережі прийшли в захват від нового кліпу Альони. "Рвеш! Респект! Так качає, голова паморочиться", "Ну це просто вибух! Ти як завжди", "Кожна нова пісня краща за іншу", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona стала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Її дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" був оприлюднений у середині жовтня. 30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".

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