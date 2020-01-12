"Хочу ділитися з усім світом!" MONATIK вперше показав сина

Популярний український співак MONATIK, який не любить демонструвати публіці своє сімейне життя, нарешті показав обличчя молодшого сина Платона.
Відповідне фото можна побачити на сторінці в Instagram MONATIKа. 12 січня дитині виповнилося три роки.
На знімку можна побачити малюка у тата на руках, якого тільки забрали з пологового будинку. 33-річний співак поділився зворушливими емоціями з цього приводу і привітав його з днем народження.
"Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-тільки навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки... Дуууже голосно. Але без сліз... Саме вимагаючи. І тим самим розчулював, посміхається, як і сьогодні. Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, веселиш нас усіх, пародіюєш тиранозавра годинами, потім Льва, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном в руках і знаєш мінімум 100, таких необхідних, слів ", – поділився Дмитро.
MONATIK з сином
instagram.com/monatik_official
Також співак розповів, що його спонукало викласти фото сина.
"Даня (старшенький, якому 4) недавно запитав: "Тату, чому ми спиною на цих фотках?", А я ж і в його 4-річчя так хотів ділитися щастям, але тоді ще ви (малі) не дивилися мій Instagram і не задавали питання про це! Так ось, ви з братом, вже можу впевнено сказати, краще, що могло в мене вийти в житті, з мамою звичайно. З днем народження, наш меншенький", – резюмував він.
MONATIK з сім'єю
instagram.com/monatik_official
Цікаво, що MONATIK до цього публікував фото своїх синів тільки спиною.
Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-тільки навчився ходити і дивувався його швидкості.) Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки ... дуууже голосно. Але без сліз ... саме вимагаючи) і тим самим розчулював, посміхається, як і сьогодні. Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, весело нас усіх, пародіруешь тиранозавра годинник безперервно, потім Льва, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном в руках і знаєш мінімум 100, таких необхідних, слів. Можу бути не конкретний, адже по троічке мінімум в день додається, як сьогодні, наприклад, "Чи готові?" "Навіщо?" "Yes"))) а до цього, Ти Рекс, Раф, Доні, Міккі, не хочу, моє, скоріше, дай, на, трицератопс і так далі, і таке гарне ...))) Любитель всіх динозаврів, які жили і живуть завдяки тобі і брату. Шанувальник, як і тато, всіх Черепашок Ніндзя і Нінтендо. Ось це так ... я ж так мріяв про це.) Сьогодні Тобі три, наш меншенький Платон, і цим неосяжним щастям я хочу ділитися з усім світом. Плюс !!! Даня (старшенький, якому 4) недавно запитав: "Тату, чому ми спиною на цих фотках?", А я ж і в його 4-річчя так хотів ділитися щастям, але тоді ще ви (малі) не дивилися мій Інстаграмм і не задавали питання про етом😄.) Так ось, Ви з братом, вже можу впевнено сказати, краще, що могло в мене вийде в житті, з мамою конечно😘) з днем народження, наш меншенький. П.с. Пишу з розумінням, що ти підростеш, відшукаєш цей пост і запустиш ностальгує, щасливий погляд в небо і згадаєш, який ти сильний Тірекс) якщо навколишня тебе школота не шарить в романтиці і душевності ... не біда) просвіщати!))) Не скучай , Vitamin D отримуй. Я маю на увазі, старший брат завжди поруч, як і ми! 😘😘😘❤️❤️❤️ # Архів #MadeWithLoveAndRhythm
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK порився в брудних підгузниках і посипав голову вугіллям на Comment Out.
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