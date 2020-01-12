"Хочу ділитися з усім світом!" MONATIK вперше показав сина

Популярний український співак MONATIK, який не любить демонструвати публіці своє сімейне життя, нарешті показав обличчя молодшого сина Платона.

Відповідне фото можна побачити на сторінці в Instagram MONATIKа. 12 січня дитині виповнилося три роки.

На знімку можна побачити малюка у тата на руках, якого тільки забрали з пологового будинку. 33-річний співак поділився зворушливими емоціями з цього приводу і привітав його з днем народження.

"Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-тільки навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки... Дуууже голосно. Але без сліз... Саме вимагаючи. І тим самим розчулював, посміхається, як і сьогодні. Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, веселиш нас усіх, пародіюєш тиранозавра годинами, потім Льва, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном в руках і знаєш мінімум 100, таких необхідних, слів ", – поділився Дмитро.

MONATIK з сином instagram.com/monatik_official

Також співак розповів, що його спонукало викласти фото сина.

"Даня (старшенький, якому 4) недавно запитав: "Тату, чому ми спиною на цих фотках?", А я ж і в його 4-річчя так хотів ділитися щастям, але тоді ще ви (малі) не дивилися мій Instagram і не задавали питання про це! Так ось, ви з братом, вже можу впевнено сказати, краще, що могло в мене вийти в житті, з мамою звичайно. З днем народження, наш меншенький", – резюмував він.

MONATIK з сім'єю instagram.com/monatik_official

Цікаво, що MONATIK до цього публікував фото своїх синів тільки спиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK порився в брудних підгузниках і посипав голову вугіллям на Comment Out.

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