Харламова застукали вночі в караоке після заяви про розлучення з Асмус

Російський комік Гарік Харламов влаштував для колег і друзів закриту вечірку в одному з караоке-клубів на Новому Арбаті в Москві (Росія).

Захід, який відбувся 4-5 липня, присвятили так званій "шапці" – закінченню зйомок проєкту, пише "СтарХіт".

"Гарік – наш частий гість, тому що власник – його знайомий. Цього разу, коли він подзвонив і попросив закрити зали під приватний захід, пожартував, мовляв, заодно розлучення відсвяткую!" – розповіли виданню в закладі.

Харламов співає в караоке Скріншот StarHit

За словами джерела, гості випили багато алкоголю і співали, а сам комік зіграв на гітарі. Вечірка тривала з шостої вечора до четвертої ранку. Попри те, що на святі було чимало актрис, Харламов вийшов з караоке один, коли на вулиці вже розвиднілося.

Відео, як комік розважався в караоке, можна переглянути за цим посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.