"Х-Фактор-10": всі подробиці першого прямого ефіру

У суботу, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ відбувся 12 випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому почалися прямі ефіри.

Відразу чотири учасники залишили проект. OBOZREVATEL стежитив за розвитком подій, а відео виступів є в нашому матеріалі.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

Головною інтригою перед початком випуску було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти", на проект. Минулого випуску він заявив, що більше не може бути суддею на "Х-Факторі", розвернувся і вийшов зі студії.

Х-Фактор - чи повернеться Данилко на проект instagram/x.factor.ua

Так, у категорії "Дівчата", яка дісталася Ігорю Кондратюку, залишилися: Юлія Бордунова, Еліна Іващенко і Марія Стопнік.

У категорії "Чоловіки", яка дісталася Насті Каменських, залишилися: Юрій Каналош, Артем Забєлін і Антон Вельбой.

У категорії Олі Полякової "Старше 30" залишилися: Георгій Колдун, Людмила Базелюк і Аня Іваниця.

За суддівський пульт вийшли на самому початку лише Оля Полякова в образі Круелли Де Віль та Ігор Кондратюк. Настя Каменських пішла на музичний фестиваль.

Оля Полякова в образі Круелли Де Віль Кадр з відео

Юлія Бордунова вийшла на сцену першим номером. Як стало відомо, українська захисниця – вагітна. Вона виступила з піснею Насті Каменських "Обіцяю". Вона була спокійною та отримувала задоволення від сцени. Юлія перетворилася з воїна на смішну й ніжну жінку.

Другим номером вийшов серцеїд Георгій Колдун. Перед виходом музиканта Кондратюк вибрав у залі людину, яку посадив на місце Данилка. Ним виявився іменинник Олександр. Георгій чуттєво виконав пісню Валерія Меладзе "Как ты красива сегодня". Головне питання шанувальниць: Колдун – неодружений, але у нього є дівчина.

Данилко все ж повернувся на проект. Як стало відомо, він уже вибрав учасників у категорії "Гурти".

На сцену вийшли "Чудові". Богдан та Аеліта прийшли на проект, як окремі музиканти, але в останній момент перед ними поставили вибір – або їхати додому, або об'єднатися. Вони виконали чуттєву пісню дуетом. Вперше на сцену за історію проекту вийшов оркестр для супроводу.

Наступним номером на сцену вийшла Людмила Базелюк. Вона виконала пісню Олега Винника "Вовчиця". Члени журі підтримали няню Полякової. Після виступу Людмили повернулася Настя Каменських.

Наступним номерів вийшов Артем Забєлін. Номер був насичений яскравими кольорами, драйвом і танцями. У кінці виступу всі вигукували "молодець".

Анна Іваниця буквально "порвала" інтернет після останнього випуску. Її виступи подивилися мільйон разів. Вона вийшла із піснею MARUV – Siren Song, влаштувавши гарячі танці. Кондратюк зазначив, що можна було вибрати цікавішу пісню, а Данилку навпаки сподобалося. Наставниці Поляковій виконання Анни сподобалося більше за оригінал.

Наступним номером на сцену вийшов гурт Данилка FURMAN TRASH POLKA BAND. Музиканти виконали популярну пісню Michel Teló – Ai se eu te pegо. Зал був у захваті від запального виступу. Жіноча частина журі танцювала. Всі високо оцінили музикатов.

Загальна улюблениця Еліна Іващенко вийшла із дуже складною піснею гурту "Кіно" – "Кукушка" в інтерпретації Поліни Гагаріної. Як стало відомо, Еліна готується до Національного відбору на Євробачення-2020. З вибором пісні члени журі не погодилися, але відзначили, що Еліна впоралася.

Юрій Каналош вийшов із чуттєвою піснею Sam Smith – Stay with me. Кондратюку здалося, що музикант виступав занадто мало за часом. Проте сам вихід хлопця оцінив високо.

Гурт ROMAX вийшов із запальною піснею та "підірвав" зал. Насті Каменських дуже сподобався виступ хлопців. Танцювали і підспівували всі.

Наступним вийшов Антон Вельбой із піснею Ляпіса Трубецького – "В платье белом" та чарівно виступив. Він відчував себе набагато впевненішим.

Марія Ступнік завершувала прямі ефіри. Кондратюк допоміг їй знятися в епізодичній ролі в українському серіалі. На сцену вона вийшла із культовою піснею I Believe I Can Fly. У залі загорілися вогні під час її виступу.

Глядацьке голосування: Еліна Іващенко, ROMAX, Георгій Колдун, Антон Вельбой.

Хто проходить на думку членів журі: FURMAN TRASH POLKA BAND, Маша Ступнік, Артем Забєлін та Анна Іваниця. Полякова запропонувала своїй няні Людмилі Базелюк контракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді попереджали учасників, що тренувальний табір стане справжнім випробуванням, так як в ювілейний сезон на шоу прийшло дуже багато талановитих музикантів. Перший випуск після кастингів можна переглянути за посиланням.

Під час другого тренувального табору суддям довелося вирішити, хто поїде додому, а хто залишиться.

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