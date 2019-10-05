"Х-Фактор": всі подробиці четвертого кастингу 10 сезону

У суботу, 5 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбувся четвертий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому ще одна група музикантів спробує вразити зіркових суддів.

OBOZREVATEL стежив за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють в команди. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Цього року суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк. Також в шоу бере участь Оля Полякова, яка за кілька годин до випуску підігріла публіку.

"Не пропустіть виступи наших сміливих і талановитих учасників. Вмикайте СТБ о 19:00", – написала вона в Instagram, показавши фото з Олегом Винником.

Всіх здивував вихід Олега Винника в складі членів журі.

Першою вийшла 19-річна Валерія Кудрявець, яка вже приходила на відбір у 16 років. Вона два роки не співала після "Х-Фактора", пошкодивши праву голосову зв'язку. Цього разу вона виконала дуже чуттєву композицію. Винник одразу сказав "так", зазначивши, що у неї розкішний голос. Полякова теж високо оцінила. В результаті дівчина отримала схвалення всіх суддів і пройшла до табору.

Другим номером вийшов 27-річний Антон Гвоздік. Він розповів, що мама давно померла через пневмонію. Він дізнався, що вміє співати в дитячому будинку. Хлопець вирішив присвятити свій виступ матері та відразу ж вразив неймовірним голосом. Зал аплодував стоячи. Данилко заявив, що йому не сподобався виступ через "істерію" в приспіві. Крім нього, члени журі схвалили кандидатуру хлопця і відправили його до табору.

Одіозний Віктор Лупасін вийшов, щоб заспівати про "ніс і совість" - речі, яких легко позбутися. Виступ насмішив зал і членів журі. Данилко сказав, що це було цікаво, тому що набридли заїжджені пісні. Але хлопці не пройшли далі.

Четвертим вийшов Богдан Травінський із піснею МONATIKа "Кружляє". Він так емоційно та запально виступив, що отримав відразу чотири "так".

Ганна Іванець, яка працює на держслужбі, вразила розкішним бюстом. Винник навіть вибіг подивитися на дівчину поблизу. Вона працює в Рахунковій палаті та не розуміє, чому всі думають, що їй дається в житті все просто. Вона прийшла, щоб зайнятися самовираженням на "Х-Факторі". З перших акордів Ганна продемонструвала дуже глибокий тембр. Зал аплодував стоячи. З чотирма "так" вона вирушила до тренувального табору.

Брутальний рок-гурт N.G.L. вийшов наступним номером, щоб переконати всіх, що міфи про "брудних" рокерів – це брехня. Хлопці відразу ж шокували ліричною піснею в стилі 00-х. Зал стрибав під пісню. Вони пройшли далі.

Телеведуча Наталя Кудряшова, яка перевіряє магазини на камеру, вийшла із піснею з оперети. Полякова високо оцінила виступ, тому що учасниця була дуже артистичною. А Каменських їй відмовила, Данилко заявив, що Наталя нагадала йому виховательку в дитячому садку. В результаті, жінка не пройшла.

Артем Забєлін колись співав у гурті "Нереальні пацани" і брав участь в музичному проекті на телеканалі "Інтер". Зараз він прийшов показати свою творчість. І у нього вийшло запалити зал, зачарувавши харизмою. Каменських дуже сподобався Артем, а Данилко заявив, що хлопець дуже перегравав. Незважаючи ні на що, Забєлін пройшов із чотирма "так".

Лідер гурту "Аква Віта" Ігор Балан вийшов із піснею Віктора Павлика "Город зеленого цвета" після 20-річної перерви. Це було складне рішення для суддів, так як вони були раді його бачити. Але фальшиве виконання їх розчарувало. Полякова підтримала артиста. Але Каменських додала від себе, що цього року не варто брати участь у шоу. Данилко відзначив, що Балан невдало вибрав пісню. Винник теж сказав "ні", тому співак не пройшов далі.

59-річна пенсіонерка Галина Горай все життя хотіла потрапити на велику сцену. Вона прийшла із кошиком, в якому була смачна домашня їжа. Судді були в захваті. Жінка виступила із народною піснею, викликавши оплески в залі. Винник випив горілки прямо на сцені. Каменських помітила, що пенсіонерці буде важко на конкурсі, та Данилко її підтримав. Не пройшла жінка.

Професійна співачка Ірина Кульшенко прийшла, як сольний виконавець. Восени у неї виходить альбом. Не так давно її гурт розпався, тому співачка хоче почати нове життя. Вона виступила із французькою піснею, підкоривши суддів. Всі "так" і тренувальний табір. Данилко помацав її за сідниці. коли вона обіймалася з журі.

Дует "Ілабейл" – чоловік і жінка, українка та китаєць вийшли з піснею Святослава Вакарчука. Полякова і Данилко сказали "ні", тому що не побачили у виступі "Х-Фактор". Тому пара не пршла далі.

Продавець музичних інструментів Михайло Фіськович вийшов із дуже потужною піснею. Його баритон викликав захват суддів. Він пройшов далі.

NZK (невичерпний запас креативу – розшифрування назви) – два хлопці й дівчина в трусах і ботфортах. Один з учасників виявився бек-вокалістом гурту "Потап і Настя". Музиканти вийшли з авторською піснею "На даху я". Цього разу була прем'єра у колективу. Гурт отримав "так" та пройшов далі.

Євген Єрьомін вже 7 років на сцені. Він хоче показати свою творчість на всю Україну. Із запальною піснею він підійшов під час виступу до журі, здивувавши Данилка. Він отримав "так" і одне "ні" від Каменських, "щоб не слиплося", та відправився до тренувального табору.

Ганна Шатна вийшла з піснею "Хуторянка". Їй відразу ж сказали, що не потрапляє в ноти, порадили взяти вчителі та відправили додому.

Викладачка академії імені Глієра за класом естрадного вокалу Вікторія Корженок вирішила теж спробувати себе на "Х-Факторі". Тим більше, що вона випустила багатьох переможців цього проекту. Як не дивно, всі були в шоці від професіоналізму жінки. Данилко сказав "ні", але інші члени журі переважили його рішення. На цьому випуск закінчився.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

У третьому випуску було цілих два склади журі. Перший: Ніно Катамадзе, яка повернулася на ювілейний випуск, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Контратюк. Другий склад: Алессандро Сафіна, Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал