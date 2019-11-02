''Х-Фактор-10": онлайн подробиці восьмого випуску нового сезону

У суботу, 2 листопада, в ефірі телеканалу СТБ стартував восьмий випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому остання група музикантів спробує вразити зіркових суддів.

OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій. Учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють до команди. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Х-Фактор 10 сезон СТБ

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова. На 10 випуск запросили також Дмитра Шурова (Pianoбой), замість Данилка.

Першим вийшов україномовний колектив, який складався з брутальних чоловіків – Romax. Вони грають на трубах в гурті "Гайдамаки". Вони виконали в рок-обробці пісню DZIDZIO "Я і Сара кльова пара". Полякова танцювала під композицію, а зал кричав від захвату. Шуров заявив, що тільки Ольга рятувала виступ, тому що не було "власної фішки". З трьома "так" хлопці пройшли далі.

Корняк Назар народився в селі. "Х-Фактор" для нього – мрія. Він виступив із піснею Алессандро Сафіна "Luna Tu" і вразив відразу всіх академічним вокалом. Відразу було помітно, що він дуже хвилювався. Каменських в кінці виступу підійшла до хлопця і попросила не хвилюватися, заспокоївши, що все було добре. Назар потрапив до тренувального табору.

Бек-вокалістка Наталі Могилевської Марія Москвітіна. Їй подобається працювати з артисткою, але "треба вірити в себе". Низький і глибокий тембр Марії змусив членів журі відразу прислухатися. Кондратюк заявив, що дівчина "застоялася за спиною". З чотирма "так" вона пройшла далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників і подробицями можна за посиланням.

У сьомому випуску членів журі здивував Віктор Павлик, який вийшов на сцену разом із сином.

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