"Х-Фактор-10": названо суперфіналістів

У суботу, 21 грудня, на телеканалі СТБ відбувся великий фінал популярного вокального шоу "Х-Фактор", в якому до суперфіналу пройшли лише двоє учасників.

Так, за підсумками голосування глядачів за головну перемогу в ювілейному сезоні цього проєкту битимуться Георгій Колдун із команди Олі Полякової та Еліна Іващенко з команди Ігоря Кондратюка.

Еліна Іващенко instagram/xfactorstb

Учасники пройшли довгий і важкий шлях, встигли вирости за півроку на проєкті, як виконавці. З найперших випусків вони були фаворитами глядачів.

Георгій Колдун instagram/xfactorstb

Під час фіналу вони показали одразу по три номери: виконали композиції, з якими прийшли на кастинги, заспівали дуетом зі знаменитостями і презентували авторські пісні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у десятому ювілейному сезоні шоу "Х-Фактор" було дуже багато талановитих учасників. Судді зізнавалися під час кастингів, що це, ймовірно, найсильніший рік.

На відборах як члени журі також брали участь запрошені гості: Ніно Катамадзе, Алессандро Сафіна, Олег Винник, Дмитро Шуров.

До прямих ефірів дійшло лише 12 учасників у наступних категоріях: "дівчата", "хлопці", "старші 30+" та "гурти". Головною інтригою перед початком першого ефіру було – чи повернеться Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти", на проєкт.

Він говорив, що більше не може бути суддею на "Х-Факторі", розвернувся і вийшов зі студії. Проте, під час першого ефіру шоумен все ж повернувся, заявивши, що особисто вибрав учасників. Усі подробиці можна переглянути за посиланням.

До фіналу у Данилка не залишилося жодного учасника. Всі подробиці читайте в нашому матеріалі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал