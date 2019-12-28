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28 грудня • оновлено в 23:48
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"Х-Фактор-10": хто переміг в ювілейному сезоні

1.4т
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Переможницею ювілейного сезону музичного шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ стала суперфіналістка з команди Ігоря Кондратюка Еліна Іващенко.

Талант дівчини помітили ще на прослуховуваннях, після чого члени журі визнали її найкращою вокалісткою проекту цього року (щоб подивитися найкращі виступи переможниці "Х-Фактор-10", проскрольте до кінця сторінки).

"Х-Фактор-10": хто переміг в ювілейному сезоні

Уже під час прямих ефірів Еліна травмувала ногу, через що її наставнику довелося докорінно змінювати номери. Дівчині не можна було активно рухатися, але, не дивлячись на біль, вона гідно виступала перед глядачами. З найперших випусків вона виконала такі складні композиції, як: "Выше облаков" Тіни Кароль, "Кукушка" Віктора Цоя, "Танцы на стеклах" Макса Фадєєва.

Еліна Іващенко на "Х-Факторі"

Еліна Іващенко на "Х-Факторі"

instagram/elinaivashchenko.fan

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Від ефіру до ефіру Іващенко була однією з перших, кого залишали в шоу після глядацького голосування. А ролики c її участю активно дивилися в YouTube.

Еліна Іващенко на "Х-Факторі"

Еліна Іващенко на "Х-Факторі"

instagram/xfactorstb

На "Х-Факторі" також стало відомо, що Еліна збирається брати участь в Нацвідборі на Євробачення-2020. У фіналі вона представила авторську пісню Get Up, з якою виступить на сцені перед головною музичною подією року.

Відео: виступи Еліни Іващенко на "Х-Фактор-10"

Як повідомляв OBOZREVATEL. в фіналі вибули Маша Стопник з команди Кондратюка та Антон Вельбой з команди Насті Каменських. Андрій Данилко до передостаннього ефіру вже залишився без підопічних. Всі подробиці фіналу можна прочитати в нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Х-Фактор Україна
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