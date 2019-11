Греммі-2020: оголошено номінантів престижної премії

У середу, 20 листопада, було оголошено номінантів на 62-гу Церемонію нагородження "Греммі- 2020", яка відбудеться 26 січня.

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті музичної премії, на якій відомі музиканти змагатимуться за престижну нагороду.

Сайт: Греммі

Так, в категорії "альбом року "висунули наступних номінантів: Bon Iver – i, i; Lana Del Rey – Norman F *** ing Rockwell !; Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?; HER – I Used to Know Her; Lil Nas X – 7; Lizzo – Cuz I Love You; Vampire Weekend – Father of the Bride.

Біллі Айліш instagram / billieeilish

У категорії "пісня року" проходитимуть наступні композиції: Lady Gaga – "Always Remember Us This Way"; Billie Eilish – "Bad Guy"; Brandi Carlile – "Bring My Flowers Now"; HER – "Hard Place"; Taylor Swift – "Lover"; Lana Del Rey – "Norman F *** ing Rockwell"; Lewis Capaldi – "Someone You Love", Lizzo – "Truth Hurts".

Леді Гага instagram / ladygaga

Категорія "кращий новий артист ": Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas, Yola.

Lizzo instagram / lizzobeeating

За нагороду в категорії "запис року": Bon Iver – "Hey Ma", Billie Eilish – "Bad Guy", Ariana Grande – "7 Rings", HER – "Hard Place", Khalid – "Talk", Lil Nas X – "Old Town Road", Lizzo – "Truth Hurts", Post Malone – "Sunflower".

Аріана Гранде instagram / arianagrande

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі пройшла 61-а церемонія вручення премії "Греммі". Переможців минулого року можна дізнатися за посиланням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!