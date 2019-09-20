"Жодних пухлин не було": друзі назвали переломний момент у хворобі Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк до вагітності була здоровою і не скаржилася на самопочуття.

Про це повідомляє "СтарХіт" із посиланням на заяву приятеля зірки, чиє ім'я не розкривається, який розповів, коли у неї міг з'явитися рак.

"За рік до вагітності Настя пройшла в елітному медичному центрі серйозне обстеження. Вона готувалася до гормональної терапії, яка допомогла б їй завагітніти. Пройшла всіх лікарів, робила, зокрема, й МРТ головного мозку. Жодних пухлин у Насті на той момент не було виявлено. Хвороба була виявлена тільки після пологів", – сказав він.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов із дитиною instagram / a_zavorotnyuk

Колега Заворотнюк також припустив, що на розвиток страшного захворювання могла вплинути підготовка до вагітності.

"Хтось каже, що Настя народжувала сама, але я чув, що вони з Петром наймали сурогатну матір. У будь-якому випадку, не обійшлося без гормональної терапії, яка могла спровокувати хворобу", – зазначив він.

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували пухлину головного мозку 4 стадії. Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані.

У зв'язку із цим з'явилося багато припущень, що саме могло вплинути на здоров'я актриси. Серед версій було захоплення омолодженням за допомогою стовбурових клітин, а також спадковість. Онкологи також заявляли, що гліобластома могла розвинутися через процедури ЕКО.

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