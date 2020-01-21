"Жириновський - гей?" Співпрацювавший з ним Панін відповів на запитання

Одіозний актор Олексій Панін розповів про свою політичну кар'єру і відповів на питання з приводу сексуальної орієнтації лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
У своєму Instagram-акаунті Панін виклав фотографію з одного з з'їздів політичної сили, на якій зображений він і Жириновський.
Депутатські будні. Всі думки про Росію Матушке.🇷🇺 Моя політична кар'єра була найкоротшою в світі, але це було круто.👍 Повеселились від душі. # АлексейПанін # Панін # депутат # Держдума # Заксобраніі # заксобраніекраснодар # ЛДПР # Жириновський # Росія # палітіка # вибори PS Тоді я ще вірив що в цій "прекрасною" країні можна щось змінити # актор
"Депутатські будні. Всі думки про Росію Матінку. Моя політична кар'єра була найкоротшою в світі, але це було круто. Повеселились від душі. PS Тоді я ще вірив що в цій" прекрасній "країні можна щось змінити", - прокоментував фото актор.
Один з передплатників поцікавився у Паніна, чи правда, що Жириновський – гей.
"Поняття не маю. Мені все це не цікаво. Я про особисте життя людей", - відповів актор.
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