"Жириновський - гей?" Співпрацювавший з ним Панін відповів на запитання

Одіозний актор Олексій Панін розповів про свою політичну кар'єру і відповів на питання з приводу сексуальної орієнтації лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

У своєму Instagram-акаунті Панін виклав фотографію з одного з з'їздів політичної сили, на якій зображений він і Жириновський.

"Депутатські будні. Всі думки про Росію Матінку. Моя політична кар'єра була найкоротшою в світі, але це було круто. Повеселились від душі. PS Тоді я ще вірив що в цій" прекрасній "країні можна щось змінити", - прокоментував фото актор.

Один з передплатників поцікавився у Паніна, чи правда, що Жириновський – гей.

"Поняття не маю. Мені все це не цікаво. Я про особисте життя людей", - відповів актор.

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