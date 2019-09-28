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28 вересня • оновлено в 18:42
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"Зараз можна тільки молитися": Волочкова "поховала" Заворотнюк

4.7т Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова "поховала" актрису Анастасію Заворотнюк, у якої діагностували пухлину головного мозку.

На своїй сторінці в Instagram розмістила пост, в якому закликала молитися про душу смертельнохворої зірки серіалу "Моя прекрасна няня".

"Я знайшла це відео, де Настя Заворотнюк була ведучою... Зараз можна тільки молитися про неї й сподіватися на одужання! Чомусь саме цим відео захотілося з вами поділитися... Без слів...", – написала у мережі Волочкова, незважаючи на те, що про душу людини прийнято молитися тільки після її смерті.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art

Дані слова Волочкова супроводила відео програми, де, як вона каже, Заворотнюк була ведучою.

І тут скандальна балерина не втратила можливості похвалитися своїми талантами, які недооцінюють її фоловери.

"Мої золоті, а ви самі хоч щось зробіть у житті, перш, перш ніж мене засуджувати. Встаньте на пуанти, потанцюйте у них на світових сценах, на ковзанах покатайтеся не тільки на ковзанці у дворі, а на Першому каналі на всю країну представляючи свої форми і хореографічні композиції, зіграйте драматичні спектаклі, зніміться у кіно, запишіть пісні авторські, знайдіть улюблену жінку або чоловіка, і я на вас подивлюся, поки сама кохана і кохаю! І поки багато хто не може пережити мого успіху і того факту, що чоловіки гідні стоять переді мною на колінах, даруючи квіти і цілуючи мої руки..." – заявила зірка.

Я знайшла це відео, де Настя Заворотнюк була ведучою ... Зараз можна тільки молитися про неї й сподіватися на виздоровленіі🙏 Чомусь саме цим відео захотілося з вами поділитися .. Без слів ... 😔 Детально в моєму сторіз ... Я вимкнула коменти. 👍 Мої золоті, а ви самі хоч щось зробіть в житті, перш, ніж мене засуджувати. Встаньте на Пуанти, потанцюйте в них на світових сценах, на ковзанах катайтеся нема на дворовому ковзанці, а на Першому каналі на всю країну представляючи свої форми і хореографічні композиції, зіграйте драматичні спектаклі, зніміться в кіно, запишіть пісні Авторські, знайдіть улюблену жінку або чоловіка , і я на вас подивлюся, поки сама любима і люблю😉🔥❤️ і поки багато хто не може пережити мого успіху і того факту, що чоловіки гідні стоять переді мною на колінах, обдаровуючи квітами і цілуючи мої руки ... 🌺 # анастасіяволочкова

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Анастасія Заворотнюк Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Тег
Instagram
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ту-пой обоз вы ее давно похоронили
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