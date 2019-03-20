Кіркоров пішов на серйозні заходи після новини про замах

Російський поп-співак Філіп Кіркоров посилив охорону після новини про те, що гуморист Максим Галкін у 2017 році нібито замовив його вбивство.

Як повідомляє "Собеседник", нові заходи безпеки публіка помітила на презентації кліпу співака ВладиМира, де з'явився артист.

Новина про підготовку замаху активно обговорюється на світських тусовках. Але сам Кіркоров на цю тему говорити не захотів. Коли на презентації до нього підскочили журналісти з цим питанням, співак розпалився. "Закрили тему", – гримнув він і пішов за свій столик.

Філіп Кіркоров instagram @ fkirkorov

Присутні помітили, що раніше охорона Кіркорова на світських заходах перебувала від нього на чималій відстані. Однак на презентації охоронець буквально не відходив від нього і навіть стояв біля стільця, коли поп-співак спілкувався з колегами.

Також у виданні відзначають, що Кіркоров став більш нервовим. На заході він нібито заїдав стрес частуваннями.

Філіп Кіркоров instagram @ fkirkorov

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня було затримано членів махачкалінської осередку ІДІЛ, яких звинувачують у підготовці теракту на концерті Кіркорова влітку 2017 року.

Один з них, Хідірнебі Казуєв особисто заявив, що отримав замовлення від чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. На його думку, шоумен зробив це з ревнощів до Пугачової.

Максим Галкін пізніше записав коротке відеозвернення, відреагувавши на новину про замовлення замаху на Кіркорова. А сам поп-співак відповів, що у нього і його близьких вистачає почуття гумору, щоб не приймати подібну інформацію всерйоз.

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