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Віра Брежнєва своїм фото ''здала'' російського губернатора: в чому суть

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Українська співачка і актриса Віра Брежнєва, яка часто виступає в Росії, випадково розкрила таємницю губернатора Красноярського краю Олександра Усса. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з вечірки, яку намагалися приховати від сторонніх очей.

За інформацією видання "Красноярськ онлайн", 25 грудня губернатор влаштував закритий новорічний прийом для місцевих бізнесменів і депутатів. Захід ніде не анонсувався, вхід був за запрошеннями.

Помпезна вечірка за участю відомих артистів обійшлася бюджету краю в 1,7 мільйона рублів (близько 680 тисяч гривень). Головною зіркою стала екс-учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва.

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Красноярск онлайн

"Новорічний вогник нагадав мені фільм" Карнавальна ніч "— ті ж теплі емоції і карнавальні костюми. Зірка концерту — Віра Брежнєва, створила атмосферу свята, особливо приємно було почути хіти "Відлига" і "Шукаю тебе", — написала бізнес -леді Маргарита Філіппова в Facebook.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram Віри Брежнєвої

Як уточнює видання, подробиці заходу спливли за документами держзакупівель. У грудні крайова держустанова "Центр міжнародних та культурних зв'язків" оголосила кілька лотів на суму 1 млн 734 тис. рублів. За 638 тис. потрібно було прикрасити приміщення філармонії декорацією і облаштувати фотозону, за 265 тис. — встановити апаратуру для відеотрансляцій, за 136 тис. — зняти постановочні ролики і т.д.

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Примітно, що в матеріалах держзакупівель про концерт Брежнєвої ніде не згадується. Виступ співачки в Красноярську підтверджують слова учасників прийому, а також Instagram зірки. 26 грудня Віра Брежнєва опублікувала фото з застілля з підписом: "Фінальна гастроль 2018 року".

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Красноярск онлайн

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю

Красноярск онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми Віри Брежнєвої в Росії. Телеканал НТВ раптово відмовився транслювати виступ співачки під час вручення щорічної премії "Нового радіо".

Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
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