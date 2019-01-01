Віра Брежнєва своїм фото ''здала'' російського губернатора: в чому суть

Українська співачка і актриса Віра Брежнєва, яка часто виступає в Росії, випадково розкрила таємницю губернатора Красноярського краю Олександра Усса. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з вечірки, яку намагалися приховати від сторонніх очей.

За інформацією видання "Красноярськ онлайн", 25 грудня губернатор влаштував закритий новорічний прийом для місцевих бізнесменів і депутатів. Захід ніде не анонсувався, вхід був за запрошеннями.

Помпезна вечірка за участю відомих артистів обійшлася бюджету краю в 1,7 мільйона рублів (близько 680 тисяч гривень). Головною зіркою стала екс-учасниця "ВІА Гри" Віра Брежнєва.

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю Красноярск онлайн

"Новорічний вогник нагадав мені фільм" Карнавальна ніч "— ті ж теплі емоції і карнавальні костюми. Зірка концерту — Віра Брежнєва, створила атмосферу свята, особливо приємно було почути хіти "Відлига" і "Шукаю тебе", — написала бізнес -леді Маргарита Філіппова в Facebook.

Віра Брежнєва Instagram Віри Брежнєвої

Як уточнює видання, подробиці заходу спливли за документами держзакупівель. У грудні крайова держустанова "Центр міжнародних та культурних зв'язків" оголосила кілька лотів на суму 1 млн 734 тис. рублів. За 638 тис. потрібно було прикрасити приміщення філармонії декорацією і облаштувати фотозону, за 265 тис. — встановити апаратуру для відеотрансляцій, за 136 тис. — зняти постановочні ролики і т.д.

Примітно, що в матеріалах держзакупівель про концерт Брежнєвої ніде не згадується. Виступ співачки в Красноярську підтверджують слова учасників прийому, а також Instagram зірки. 26 грудня Віра Брежнєва опублікувала фото з застілля з підписом: "Фінальна гастроль 2018 року".

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю Красноярск онлайн

Новорічний прийом губернатора Красноярського краю Красноярск онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми Віри Брежнєвої в Росії. Телеканал НТВ раптово відмовився транслювати виступ співачки під час вручення щорічної премії "Нового радіо".