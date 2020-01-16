Учасник шоу "Дім 2" видав історію про поцілунок з Микитою Михалковим

Скандальний учасник "Дому-2" Рустам Солнцев заявив, що його поцілував російський кінорежисер Микита Михалков.
"А мене, до речі, цілував сам Микита Михалков. Я парканув мотик біля Консерваторії, а тут він, краааасивий, величезний. Йде такий, Бісогон Бісогоніще, ну я від несподіванки йому і мяфкнув - Микита, я ваш прихильник. А він мені – "Да ти ж мій хороший... " Обійняв і чмаффф. Як близького когось. Ну як його не любити", - написав Солнцев в Інстаграм.
Своє зізнання Рустам Солнцев проілюстрував сценою з фільму "Жорстокий романс", в якій герой Михалкова пристрасно цілує іншого актора.
А мене, до речі, цілував сам Микита Міхалков😂😂😂😂😂😂😂 Я парканул мотик у Консерваторії, а тут він, краааасівий, величезний. Йде такий, Бесогон Бесогоніще, ну я від несподіванки йому і мяфкнул-Микита, я ваш поклоннік😂😂😂 А він мені-Да ти ж мій хороший .. обійняв і чмаффф. Як близького когось. Ну його не любіть😂😂😂 # аможететолюбовь
Рустам Солнцев прославився участю в "Домі 2", і після відходу з проекту продовжив епатувати публіку своєю нестандартною поведінкою. Ходять чутки, що він має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
Рустам Солнцев
Як повідомляв OBOZREVATEL, з вікна онука Михалкова випала модель Ксенія Пунтус.
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