Учасник шоу "Дім 2" видав історію про поцілунок з Микитою Михалковим

Скандальний учасник "Дому-2" Рустам Солнцев заявив, що його поцілував російський кінорежисер Микита Михалков.

"А мене, до речі, цілував сам Микита Михалков. Я парканув мотик біля Консерваторії, а тут він, краааасивий, величезний. Йде такий, Бісогон Бісогоніще, ну я від несподіванки йому і мяфкнув - Микита, я ваш прихильник. А він мені – "Да ти ж мій хороший... " Обійняв і чмаффф. Як близького когось. Ну як його не любити", - написав Солнцев в Інстаграм.

Своє зізнання Рустам Солнцев проілюстрував сценою з фільму "Жорстокий романс", в якій герой Михалкова пристрасно цілує іншого актора.

Рустам Солнцев прославився участю в "Домі 2", і після відходу з проекту продовжив епатувати публіку своєю нестандартною поведінкою. Ходять чутки, що він має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Рустам Солнцев

Як повідомляв OBOZREVATEL, з вікна онука Михалкова випала модель Ксенія Пунтус.

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