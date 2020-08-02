У мережу потрапило відверте фото "вагітної" Насті Каменських

Фанати опублікували в мережі фотографію "вагітної" української співачки Насті Каменських.

Знімок, зроблений за допомогою фотошопу, з'явився на одному з фан-акаунтів NK і репера Олексія Потапенка в Instagram.

Користувачі мережі використали обкладинку журналу Photo, для якої знялася під час вагітності французька модель Тіна Кунакі, дружина Венсана Касселя. Фанати Каменських просто наклали обличчя української артистки до тіла Кунакі.

"Вагітна" Настя Каменських. instagram.com/potupinastyaf

"Вагітна" Настя Каменських. instagram.com/potupinastyaf

Зазначимо, Тіна Кунакі погодилася на відверту фотосесію для глянцю Photo на 9-місяці вагітності.

Тіна Кунакі, оригінал фото. jetsetter.ua

Тіна Кунакі. jetsetter.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Настя Каменських поділилася з шанувальниками пікантним відео, в якому продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.