"Тварина і покидьок": Пугачова обурилася на Малахова через колишнього коханця

Естрадна співачка Алла Пугачова накинулася з образами на російського телеведучого Андрія Малахова, який запросив до програми свого шоу "Привет, Андрей!" її колишнього коханця, композитора Сергія Челобанова.

Як зазначає "Собеседник", обурили Пугачову так звані спогади Челобанова про колишню кохану. Зокрема, заяви, що нібито він може бути генетичним батьком дітей, яких сьогодні співачка виховує з гумористом Максимом Галкіним.

Сергій Челобанов і Алла Пугачова Фото: uznayvse.ru

Як повідомляє джерело, Сергій Челобанов давно пристрастився до алкоголю і з задоволенням прийняв пропозицію Малахова поділитися на телевізійному шоу спогадами про Пугачову.

Під час передачі Челобанов заявив, що фактично може бути біологічним батьком двійнят Гаррі і Лізи, так як Пугачова нібито ще 30 років тому просила його здати сперму на зберігання і скористалася нею кілька років тому.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Фото: instagram.com

Після виходу передачі в ефір, як розповіли журналістам товариші Малахова, телеведучому надійшов дзвінок, про який він розповів лише найближчим.

"Дзвінок, дивлюся: "Пугачова". Андрій, здається, досі не відійшов від жаху, цю історію він розповідає тільки найближчим, наш кореспондент лише по чистій випадковості стала свідком розповіді, - переказали вони історію Малахова. - "Не вітаючись, починає: "Тварина, сволота, покидьок. Ти покликав його! Алкоголіка!" І кинула слухавку".

Сергій Челобанов Фото: kp.ru

Чим завершився цей конфлікт телеведучого і Пугачової, на даний момент не відомо.

Нагадаємо, Алла Пугачова і її нинішній чоловік Максим Галкін повінчалися восени минулого року. У 2013-му за допомогою сурогатного материнства у пари народилося двоє дітей - хлопчик Гаррі і дівчинка Ліза.

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